Stand: 13.05.2025 15:33 Uhr Garbsen: Jugendliche bedrohen 23-Jährigen mit Messer

Ein 23-Jähriger ist von zwei jungen Männern in Garbsen (Region Hannover) mit einem Messer bedroht und getreten worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Freitagabend im Stadtteil Altgarbsen. Demnach hatten die beiden etwa 18-Jährigen ihr Opfer zuvor ohne ersichtlichen Grund beleidigt. Als der junge Mann fliehen wollte, stürzte er demnach zu Boden. Dort wurde er laut Polizei von den beiden Jugendlichen gegen den Kopf getreten. Der 23-Jährige konnte leicht verletzt fliehen. Auf die Identität der Täter gebe es bislang keine Hinweise, so ein Polizeisprecher. Gegen die beiden Unbekannten werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer (05131) 473 45 15 zu melden.

