Stand: 13.05.2025 14:55 Uhr Zeugen gesucht: Radmuttern von Krankenwagen gelöst

Unbekannte haben im Oberharz offenbar an einem Rettungswagen mehrere Radmuttern gelöst. Das Team der Rettungswache in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) hatte nach Polizeiangaben am Sonntagabend bemerkt, dass vier von fünf Radmuttern eines Vorderrads gelöst worden waren. Erfreulicherweise sei zuvor während der Einsatzfahrten am Sonntag nichts passiert, so die Polizei. Auf Nachfrage bekräftigte ein Polizeisprecher, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich die Schrauben von allein gelöst hätten. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge am Sonntag im gesamten Landkreis Goslar unterwegs. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05323) 95 310 bei der Polizei zu melden.

