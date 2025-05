Hannover: Mehr Tempo-30-Zonen können kommen Stand: 13.05.2025 14:10 Uhr Die Stadt Hannover hat geprüft, ob weitere Tempo-30-Zonen an Fußgängerüberwegen eingerichtet werden können. Demnach kommen dafür insgesamt 32 Standorte in Frage.

An 50 von 115 Fußgängerüberwegen an Straßen mit Tempo 50 sei die Geschwindigkeit bereits auf 30 Stundenkilometer beschränkt, so die Stadt. An weiteren 32 könne nun Tempo 30 eingerichtet werden, das habe die aktuelle Prüfung ergeben. Geplant ist dies den Angaben zufolge unter anderem an Überwegen über die Berliner und die Vahrenwalder Straße. An den restlichen 33 Standorten werde die Gschwindigkeit durch die bestehende Beschilderung bereits ausreichend verringert, hieß es.

Lückenlose Verbindung von Tempo-30-Zonen

Auf 150 Teilabschnitten vor Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern hat Hannover bereits Tempo 30 eingeführt. 24 von ihnen sollen laut Stadt nun lückenlos verbunden werden. Hannover sei damit bundesweit Vorreiter, heißt es. Die Abschnitte befinden sich unter anderem auf der Walderseestraße, dem Altenbekener Damm, der Göttinger Chaussee und der Stresemannallee. Die Ausweitung der Tempo-30-Abschnitte werde voraussichtlich im Herbst beendet sein, so die Stadt.

