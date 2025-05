Stand: 13.05.2025 10:12 Uhr Unbekannter mischt sich in Streit ein: 47-Jähriger schwer verletzt

In Hannover hat ein unbekannter Mann einen 47-Jährigen schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am Samstagabend im Stadtteil Ricklingen. Nach Angaben eines Sprechers stritt sich der 47-Jährige lautstark mit einer 35-jährigen Frau. Als der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung mündete, habe sich der Unbekannte eingemischt und dem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen, so der Sprecher. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt, der Unbekannte lief davon. Er soll ungefähr 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein und schwarze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine helle Jacke getragen haben. Um beide Taten aufklären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer (0511) 109 30 15 entgegen.

