Warnstreik in Niedersachsen: Erste Regionalbahnen fahren wieder Stand: 27.03.2023 21:43 Uhr Zum Start der Osterferien haben sich in Niedersachsen Tausende am bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und EVG beteiligt. Das große Verkehrschaos blieb in Niedersachsen aber aus.

Am frühen Montagabend rollte der regionale Bahnverkehr wieder an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von privaten Eisenbahnunternehmen wie Metronom, enno und erixx hatten nicht gestreikt. Dadurch, dass viele DB-Stellwerke nicht besetzt waren, konnten die Privatanbieter aber auch nicht fahren. Im öffentlichen Personennahverkehr blieben Busse und Bahnen in vielen Städten in den Depots.

Dritte Verhandlungsrunde: Gespräche auf Dienstag vertagt

Derweil sind die Verhandlungen zwischen ver.di und dem Deutschen Beamtenbund dbb mit Bund und Kommunen über mehr Geld für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf Dienstag vertagt. Ver.di und dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen über zwölf Monate, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber wollen keinen Mindestbetrag und bieten bisher fünf Prozent mehr Lohn über 27 Monate sowie Einmalzahlungen.

Mehrere hundert Demonstranten auf den Straßen

In Städten wie Hannover und Göttingen demonstrierten am Montag mehrere hundert Menschen für mehr Geld. Laut Polizei beteiligten sich in der Landeshauptstadt rund 200 Menschen an der gemeinsamen Abschlussveranstaltung. Zuvor hatten sich in Göttingen rund 160 Beschäftigte der Eisenbahn sowie der Göttinger Verkehrsbetriebe zu einer Kundgebung zusammengefunden. Unter lautstarkem Protest und dem Motto "Gemeinsam geht mehr" forderten die Eisenbahner ein deutliches Lohn-Plus. Unterstützung bekamen sie von rund 150 Beschäftigten des Klinikums.

Am Flughafen Hannover fielen Starts und Landungen aus

Am Hannover Airport fielen 54 Starts und 62 Landungen aufgrund des Warnstreiks aus. Busse brachten einige Reisende zu den nicht bestreikten Flughäfen in Braunschweig und Münster-Osnabrück. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) meldete wenig Einschränkungen im Berufsverkehr. Mit dem 24-Stunden-Warnstreik wollten die Gewerkschaften - die EVG verhandelt seit Februar für die Angestellten der Deutschen Bahn und 50 weiterer Bahnunternehmen - den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Gewerkschaften Flugverkehr Öffentlicher Nahverkehr