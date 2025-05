Stand: 13.05.2025 12:56 Uhr Medizinischer Notfall? 68-jähriger Autofahrer stirbt in Varel

Ein 68-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Varel (Landkreis Friesland) gestorben. Laut Polizei geriet der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Fahrzeug auf einem Grünstreifen zwischen zwei Bäumen stehen. Mehrere Personen in der Nähe haben den Angaben nach versucht, ihm zu helfen. Rettungskräfte seien schnell dort gewesen. Trotz der Wiederbelebungsversuche sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus. Fremdeinwirkung sei derzeit auszuschließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.05.2025 | 06:30 Uhr