Volle Autobahn am letzten Ferien-Wochenende

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen: In Niedersachsen ist dies das letzte Wochenende vor dem Start des neuen Schuljahrs. Das Ferienende steht auch in Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in Thüringen bevor. Viele haben sich offensichtlich auf den Heimweg aus dem Urlaub gemacht - auf den Straßen ist es stellenweise voll. Wie bereits am Sonnabend staut sich auch heute der Verkehr auf der Autobahn 7.

Mehrere Stau-Schwerpunkte

In beiden Richtungen stand der Verkehr heute Mittag still - auf jeweils rund zehn Kilometern bei Hannover und nahe Bispingen im Heidekreis. Beide Stellen waren auch am Sonnabend bereits Stau-Schwerpunkte, ebenso wie Mellendorf (Region Hannover) und die Strecke zwischen Göttingen und Northeim. Insbesondere im Bereich von Baustellen kommt der Verkehr während der Reiserückkehr-Welle ins Stocken.

Baustellen: Engpässe auf der A7 NDR 1 Niedersachsen - Regional Hannover - 19.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Johannes Avenarius Auf der A7 müssen Autofahrer schon länger Geduld mitbringen. Um dem zunehmenden Verkehr auf der Nord-Süd-Trasse zu begegnen, wird die Fahrbahn an mehreren Stellen ausgebaut und erneuert.







