Robert Habeck besucht VW Werk in Emden - E-Mobilität in der Krise Stand: 18.09.2024 09:41 Uhr VW steckt in der Krise. Hat sich die Marke mit der E-Mobilität verschätzt? Robert Habeck besucht am Freitag während seiner Sommerreise das Werk in Emden, das nur E-Autos produziert.

von Viktoria Koenigs und Katharina Seiler

In Emden produzierte VW früher Autos mit Verbrennermotoren, zum Beispiel den Passat, eines der beliebtesten Autos bei den Kunden. Dann wurde die Fabrik in den vergangenen Jahren zu einem reinen Werk für die E-Auto-Produktion umgebaut. Allerdings brach die Nachfrage nach Elektroautos ein - auch weil die Kaufprämie in Deutschland Ende 2023 gestrichen wurde. Was heißt das für die Elektroautoproduktion in Emden? Gerade erst hat VW erklärt, dass die Fabrik nicht ausgelastet sei und Stellen gestrichen werden. Am Donnerstag besucht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Rahmen seiner Sommerreise das Werk.

Nachfrage nach E-Autos sinkt: Was heißt das für VW-Standort Emden?

Am Standort in Emden arbeiten rund 8.000 Menschen. Wegen der zu geringen Auslastung trennte sich der Konzern - um Kosten zu senken - bereits von rund 1.000 Leiharbeitern. Zudem wurden Nachtschichten gestrichen, die besonders teuer für das Unternehmen sind, weil Beschäftigte eine Zulage erhalten. Seitdem die staatliche Förderung für E-Autos im Dezember 2023 ausgelaufen ist, ist die Nachfrage drastisch gesunken. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat jetzt einen deutlichen Rückgang des Absatzes von E-Autos vermeldet: Im August 2024 (27.024 Neuzulassungen) sind rund 69 Prozent weniger E-Autos zugelassen worden als im Vorjahresmonat (86.649 Neuzulassungen).

Habeck hatte 2019 schon gewarnt

Im Jahr 2019, als Habeck noch Bundesvorsitzender der Grünen war, kritisierte er, dass Volkswagen vor allem Autos der Oberklasse mit E-Antrieb ausrüste. In einem "Welt"-Interview mit dem früheren VW-Chef Herbert Diess sagte Habeck, dass die Zahl der Kunden begrenzt sei, die sich ein Auto für 100.000 Euro leisten könnten. Und weiter:

"Wenn Sie 2025 kein E-Mobil für unter 20.000 Euro anbieten, dann werden Sie - so fürchte ich - im Markt scheitern."

So soll die Elektromobilität angekurbelt werden

Zuletzt hatte sich Habeck für staatliche Unterstützung für die Elektromobilität ausgesprochen:

"Die Autoindustrie ist ein Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland, und das soll auch so bleiben."

Die großen Automobilhersteller und ihre Zulieferer seien gute Arbeitgeber für Zigtausende Beschäftigte, Wohlstandsmotor und Innovationstreiber, so Habeck. Anfang September beschloss die Ampel daher, Steuervorteile für vollelektrische Dienstwagen auf Autos bis zum Preis von 95.000 Euro auszudehnen. Außerdem soll es Sonderabschreibungen für E-Autos geben. Zur Lage bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen sagte der Wirtschaftsminister, es sei wichtig, dass unternehmerische Entscheidungen, wie sie jetzt im Raum stünden, im Sinne dieser Verantwortung getroffen würden. Habeck forderte VW auf, Entscheidungen in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern zu treffen.

Hilfen aus Berlin nicht ausgeschlossen

Videos 1 Min Sparpläne bei VW: Weil besucht Werk in Emden Der Ministerpräsident sprach mit dem Betriebsrat und mahnte zügige Gespräche zwischen Management und Arbeitnehmerseite an. (12.09.2024) 1 Min

Ob und wie die Bundesregierung VW helfen könnte, ist jedoch unklar. Grundsätzlich scheinen SPD und Grünen staatlichen Hilfen gegenüber offener zu sein, als der Koalitionspartner FDP. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Houben, hatte schon deutlich gemacht, dass der Konzern nur wettbewerbsfähig bleiben könne, wenn sich die Politik raushalte. VW habe den Fehler gemacht, zu stark auf E-Mobilität zu setzen, sagt Houben.

E-Autos als Dienstfahrzeuge sollen Nachfrage ankurbeln

Das bewerten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Habeck offenbar anders. Sie versprechen sich wenigstens etwas Hilfe für den Konzern durch die gerade vom Kabinett beschlossenen steuerlichen Anreize für E-Autos als Dienstfahrzeuge. Über ähnliche Instrumente wird nach NDR-Informationen offenbar zumindest nachgedacht. Offiziell will es niemand bestätigen, auch weil noch Lösungsvorschläge des Konzerns abgewartet werden sollen. Aber hinter vorgehaltener Hand geht man in regierungsnahen Kreisen davon aus, dass man sich auch in Berlin mit dem Thema VW nochmal beschäftigen könnte.

Weitere Stopps bei Habecks Sommerreise 2024

Während seiner Sommerreise besucht Robert Habeck neben VW auch die Meyer Werft in Papenburg, das Stahlwerk in Georgsmarienhütte und den Windkraftanlagen-Hersteller Enercon in Aurich.

Das VW Werk in Emden Das VW-Werk in Emden beschäftigt mehr 8.000 Menschen. Im vergangenen Jahr wurden hier rund 180.000 Fahrzeuge hergestellt.

Seit 2020 wurde das Werk im laufenden Betrieb für die Produktion von E-Fahrzeugen umgebaut - als erster niedersächsischer Standort. Für die Produktion von E-Fahrzeugen hat Volkswagen mehr als eine Milliarde Euro in den Standort investiert. Bis Frühjahr 2024 wurden hier die Modelle Passat Variant sowie Arteon produziert. Nun laufen hier die vollelektrischen Modelle ID.7 und ID.7 Tourer vom Band.

Weitere Informationen E-Autos in der Krise - Wann gibt es bezahlbare Modelle? Das Geschäft mit Elektroautos verliert in Deutschland an Schwung. Das war das Thema bei NDR Info live. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD FDP VW Grüne