VW: IG Metall ruft zu Demo vor der ersten Verhandlungsrunde auf

Vor dem ersten Tarifgespräch beim angeschlagenen Wolfsburger Autobauer Volkswagen erhöht die Gewerkschaft IG Metall den Druck und ruft zu einer Kundgebung auf. VW-Beschäftigte aller Standorte sollen sich demnach am 25. September vor dem Tagungszentrum Herrenhausen in Hannover versammeln. In einem Flugblatt heißt es: „Die VW-Belegschaft hält zusammen.“ Ab dem 25. September verhandeln IG Metall und Management in Hannover über einen neuen Haustarif. Dann soll es nicht nur um die Entgelte gehen, sondern auch um die jüngst von VW gekündigte Beschäftigungssicherung. VW hatte angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht länger auszuschließen. Die IG Metall fordert den Erhalt aller VW-Standorte und eine neue Beschäftigungssicherung.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Hannover Wolfsburg Gewerkschaften