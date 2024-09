Stand: 19.09.2024 13:24 Uhr Ersthelfer-App nun auch für Stadt und Landkreis Göttingen

In Stadt und Landkreis Göttingen ist am Donnerstag eine neue Ersthelfer-App eingeführt worden. Die App alarmiert geschulte Ersthelfer in der Nähe eines Notfalls, zum Beispiel bei einem Herzstillstand. Die Ersthelfer können zum Teil schneller vor Ort sein, als der Rettungsdienst und sofort mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen. In Stadt und Landkreis Göttingen wird die App des Vereins "Region der Lebensretter" genutzt. In den Landkreisen Peine und Northeim gibt es schon länger Ersthelfer-Apps, allerdings von einem anderen Anbieter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen