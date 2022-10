Stand: 15.10.2022 13:30 Uhr "Vielleicht wird das eine Herdenimmunität nach sich ziehen"

Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sind zuletzt deutlich angestiegen. Wo stehen wir in der Pandemie, was erwartet uns im Winter? Für wen lohnt eine vierte Impfung - und mit welchem Impfstoff? NDR.de sprach mit dem Immunologen Jürgen Wienands von der Uniklinik Göttingen.

Es gibt ja inzwischen neue Impfstoffe, aber muss man sich überhaupt noch impfen lassen? Oder sind wir an dem Punkt der unkontrollierten Durchseuchung angelangt?

Prof. Dr. Jürgen Wienands: Also der Terminus "unkontrollierte Durchseuchung" klingt unangenehm, ist es wahrscheinlich auch und an diesem Punkt sind wir sicherlich nicht angekommen. Die Impfungen, die bereits stattgefunden haben, haben gezeigt, dass das Adjektiv "unkontrolliert" Gott sei Dank nicht zutrifft. Aber vielleicht wird das, und das hat auch eine gewisse Hoffnung, eine Herdenimmunität nach sich ziehen. Wann die dann einsetzt, ist natürlich schwer vorhersagbar.

Würden Sie denn sagen, dass man sich jetzt noch impfen lassen sollte?

Wienands: Ja unbedingt, die Person, die noch keine dreimalige Impfung oder zweimalige Impfung plus genesen von SARS-CoV-Infektion hat, sollte sich auf jeden Fall eine dritte Impfung abholen.

Aber keine vierte Impfung?

Wienands: Eine vierte Impfung, da schließe ich mich uneingeschränkt der Ständigen Impfkommission an, ist empfohlen für Personen über 60 Jahre. Und hier ist in der Tat die Datenlage so, dass eine vierte Impfung hier noch einmal einen verbreiterten Impfschutz ermöglicht.

Worauf müssen wir uns diesen Herbst und Winter einstellen?

Wienands: Grundsätzlich, und das zeigen die Zahlen ja jetzt schon, wird eine Herbst-Winter-Welle uns treffen. Wobei man natürlich sagen muss, der Sommer war auch nicht ganz ohne Welle, auch hier waren teilweise Spitzen, die unerwartet hoch waren. Das wird im Winter eventuell auch passieren. Allerdings muss man hinzufügen, dass die Verläufe natürlich, Gott sei Dank, sehr viel milder sind. Das Virus war gewissermaßen so nett und hat Varianten ausgebrütet, die nicht mehr so pathogen sind.

Was spricht für eine Impfung mit den neuen Impfstoffen? Oder reichen die alten Impfstoffe aus?

Wienands: Das ist eine sehr gute Frage. Die kann man auch ganz präzise beantworten: Für eine vierte Impfung - und nur da sind die neuen Impfstoffe ja empfohlen - haben die sogenannten bivalenten Impfstoffe sicherlich die Möglichkeit, den Impfschutz zu erweitern. Aber, und das ist der zweite Teil der Antwort, die alten Impfstoffe sind natürlich sehr gut und auch hier kann grundsätzlich eine vierte Impfung mit erfolgen. Denn auch die sogenannten alten Impfstoffe bieten einen sehr guten Immunschutz gegen die Varianten, die im Moment aktuell sind, BA.4 und BA.5.

Das Interview führte Leon Lerman.

