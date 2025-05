Stand: 06.05.2025 08:59 Uhr Wilhelmshaven ohne Strom: Taube legt mehrere Stadtteile lahm

Viele Einwohnerinnen und Einwohner im Süden von Wilhelmshaven waren am Montagabend ohne Strom. In einer Trafostation in der Mozartstraße kam es kurz vor 17 Uhr zu einem Ausfall, das teilte eine Stadtsprecherin mit. Ihren Angaben nach war eine Taube in die Station gelangt und hatte dort einen Brand verursacht. Die Feuerwehr Wilhelmshaven konnte den Brand schnell löschen. Umfangreicher gestalteten sich laut Stadt die Arbeiten des Netzbetreibers GEW. Die Versorgung der Haushalte mit Strom konnte allerdings nach rund eineinhalb Stunden wiederhergestellt werden, hieß es.

