Stand: 06.05.2025 12:55 Uhr Bei Bauarbeiten entsteht Gasleck: Hotel in Emden wird geräumt

Ein Hotel in Emden ist am Dienstag wegen eines Gaslecks geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Leck bei Bauarbeiten in der Straße vor dem Hotel am Delft entstanden. Aus Sicherheitsgründen sei der umliegende Bereich gesperrt und eine Arztpraxis geschlossen worden, so eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Bis zum Mittag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

