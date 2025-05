Stand: 06.05.2025 08:48 Uhr Braunschweig: Mann bei Brand von Gartenlaube schwer verletzt

Beim Brand einer Gartenlaube ist ein Mann in Braunschweig schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Montagvormittag von einer Zeugin alarmiert worden. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte rettete die Frau den schwer verletzten Mann gemeinsam mit weiteren Ersthelfern von einer anliegenden Baustelle und einem Fitnessstudio aus der brennenden Gartenhütte. Der Mann wurde zunächst vor Ort behandelt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzte geflogen. Noch am Montag hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor einem Jahr hatte auf demselben Gelände tagelang eine Chemiefabrik gebrannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Braunschweig