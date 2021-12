Verschärfte Corona-Regeln sollen ab Sonnabend gelten Stand: 07.12.2021 14:00 Uhr Niedersachsen will seine Corona-Verordnung erneut nachjustieren. Die anstehenden Änderungen erschweren vor allem ungeimpften Menschen das tägliche Leben. Aber auch die Maskenpflicht wird strenger.

Die Landesregierung hat bereits einen Ausblick auf die geplante, neue Verordnung gegeben. Sie soll am Sonnabend in Kraft treten. Mit ihr will Niedersachsen im Wesentlichen die Beschlüsse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz umsetzen. Viele der Änderungen würden bereits ab dem Wochenende gelten, heißt es. Aber die Warnstufe drei soll konkretisiert werden. Dafür hat der Landtag am Dienstag den Weg frei gemacht.

Die Eckpunkte der geplanten Änderungen ab Sonnabend:

2G im Einzelhandel: Wer nicht geimpft oder nachweislich von Covid-19 genesen ist, hat dann zu Geschäften in Niedersachsen keinen Zutritt mehr. Ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Auf diesen 2G-Beschluss für den Einzelhandel hatten sich Bund und Länder bereits in der vergangenen Woche verständigt, bislang war allerdings unklar, ab wann dies im Land gilt.

Verschärfte Maskenpflicht : Ab Warnstufe 2 soll überall im Einzelhandel eine strenge Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kommen. Auch in Bussen und Bahnen würden einfache OP-Masken nicht mehr ausreichen, wenn die Corona-Verordnung wie vorgesehen geändert wird.

: Ab Warnstufe 2 soll überall im Einzelhandel eine strenge Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kommen. Auch in Bussen und Bahnen würden einfache OP-Masken nicht mehr ausreichen, wenn die Corona-Verordnung wie vorgesehen geändert wird. Strenge Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte: Ein Haushalt soll sich nur noch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit, Kindergeburtstage sollen so weiter möglich sein.

Geplante Änderungen ab Warnstufe 3:

Weihnachtsmärkte, Discos und Messen müssen schließen: Das soll sowohl bei Warnstufe 3 gelten, als auch in regionalen Hotspots - also etwa in Landkreisen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 350 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche vorliegt.

Private Zusammenkünfte: Hier ist vorgesehen, dass sich Geimpfte und Genesene nur noch mit maximal 50 Personen drinnen und 200 Personen draußen treffen dürfen. Das soll ebenfalls in regionalen Hotspots gelten.

Hier ist vorgesehen, dass sich Geimpfte und Genesene nur noch mit maximal 50 Personen drinnen und 200 Personen draußen treffen dürfen. Das soll ebenfalls in regionalen Hotspots gelten. Veranstaltungen bei Warnstufe 3 und in Hotspot-Regionen: Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, drinnen und draußen und auch im Sitzen. Auch an der frischen Luft soll die Vorgabe 2G-Plus greifen. Das würde heißen: Alle, die noch nicht "geboostert" sind, bräuchten auch bei Veranstaltungen im Freien einen negativen Testnachweis. Gleichzeitig wären nur noch Veranstaltungen mit maximal 500 Personen erlaubt.

Weniger Zuschauer schon ab Sonnabend

Veranstaltungen sollen aber generell bald schon kleiner werden. In Warnstufe 2, die in Niedersachsen mit wenigen Ausnahmen bereits gilt, wird die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 2.500 drinnen beziehungsweise 5.000 draußen begrenzt. In Warnstufe 1 und darunter dürfen - so der Plan - nur noch bis zu 5.000 Menschen drinnen und 10.000 Menschen draußen zusammenkommen. Und das auch nur, wenn sehr viel Platz ist. Denn laut Staatskanzlei ist auch vorgesehen, dass ab 2.500 Menschen drinnen oder 5.000 draußen die Auslastung der Fläche oder des Raumes auf 30 Prozent begrenzt wird.

Videos 2 Min Corona-Regeln: Wie geht es in Niedersachsen weiter? Was von den Beschlüssen aus Berlin ist neu? Was sagt der Einzelhandel? Sophie Mühlmann berichtet. (02.12.2021) 2 Min

Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel

Wer bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) bekommen hat, soll nach den Plänen der Landesregierung von der bereits geltenden 2G-Plus-Regel etwa bei Veranstaltungen ausgenommen werden, also keinen Test mehr benötigen. Auch Gastronomen und körpernahe Dienstleister wie Friseure sollen die Möglichkeit bekommen, auf zusätzliche Tests ihrer Kundinnen und Kunden zu verzichten, wenn nur 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Das soll auch gelten, wenn in einem kleinen Betrieb nur ein Kunde und ein Mitarbeitender zusammenkommen. Für den Hallensport soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei einer Begrenzung auf zehn Quadratmeter pro Sportler ebenfalls auf Tests zu verzichten.

