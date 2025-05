Stand: 07.05.2025 19:29 Uhr Illegal Möwen gefüttert? Mann in Bremerhaven droht Bußgeld

In Bremerhaven droht einem 39-Jährigen ein Bußgeld, weil er wiederholt Möwen gefüttert haben soll. Laut Polizei soll der Mann regelmäßig in den frühen Morgenstunden am Deich unterwegs gewesen sein, um die Tiere mit Brötchen zu versorgen. Dabei soll er mit einer Fahrradklingel auf sich aufmerksam gemacht und die Vögel gezielt angelockt haben. Mehrere Passanten hatten den Angaben zufolge die Polizei informiert. Die Beamten trafen den Mann schließlich am Mittwochmorgen mit einer Kiste voller Brötchen an. Nach dem Gesetz der Stadt Bremerhaven ist das Füttern von Wildtieren wie Möwen oder Tauben verboten - dem 39-Jährigen droht nun eine Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit.

