Vermisste 15-Jährige aus Ganderkesee wieder aufgetaucht Stand: 07.02.2023 19:32 Uhr Ein vermisste Jugendliche aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hat sie am Dienstag wohlbehalten am Hauptbahnhof in Hannover angetroffen.

Sie habe sich in den vergangenen Tagen bei einem Bekannten im südlichen Niedersachsen aufgehalten, teilte die Polizei mit. Laut Ermittlern war die Jugendliche am vergangenen Mittwoch nach der Schule im Ortsteil Bookholzberg nicht nach Hause gekommen. Zunächst meldete sie sich den Angaben zufolge noch bei ihrem Vater und erklärte, sich am Hauptbahnhof in Bremen aufzuhalten. Dann sei der Kontakt zur Familie abgebrochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2023 | 12:00 Uhr