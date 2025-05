Niedersachsens Seehäfen sichern mehr als 74.000 Arbeitsplätze Stand: 14.05.2025 16:09 Uhr Die Seehäfen in Niedersachsen haben an Bedeutung gewonnen. Zwischen 2020 und 2023 ist die Zahl der Beschäftigten und die Wertschöpfung gestiegen. Das hat eine aktuelle Studie ergeben.

Im Jahr 2023 waren insgesamt 74.437 Menschen in Niedersachsen über ihre Jobs direkt oder indirekt von den Seehäfen abhängig. Das sind 3.000 Beschäftigte mehr als noch 2020, teilte die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports mit Sitz in Oldenburg mit. Sie hatte das Gutachten in Auftrag gegeben.

Das Land profitiert vom maritimen Aufschwung

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) bezeichnete die Seehäfen als "unverzichtbare Lebensader" des Landes. Dazu zählen die Häfen in Emden, Wilhelmshaven, Papenburg (Landkreis Emsland), Stade, Cuxhaven, Brake (Landkreis Wesermarsch), Oldenburg, Nordenham (Landkreis Wesermarsch) und Leer. Die Jobs an den Häfen erzielten eine Bruttowertschöpfung von 5,9 Milliarden Euro und sorgten für Steuereinnahmen in Höhe von mehr als 780 Millionen Euro für das Land, heißt es in dem Gutachten. Die meisten hafenabhängig Beschäftigten gibt es demnach in Emden mit fast 9.400 Menschen.

Wilhelmshaven wächst am meisten

Den größten Anstieg an Beschäftigten verzeichnete die Hafenregion Wilhelmshaven. Dort stieg die Anzahl der Mitarbeitenden am Hafen zwischen 2020 und 2023 um rund 1.600 Personen - das entspricht mehr als 20 Prozent. Die neuen Arbeitsplätze entstanden laut Niedersachsen Ports in der Containerlogistik, bei Servicedienstleistern und im Zusammenhang mit dem LNG-Terminal. Im April war ein weiteres LNG-Spezialschiff in Wilhelmshaven angekommen.

Weitere Informationen Niedersachsens Seehäfen schlagen mehr Güter um 55,5 Millionen Tonnen sind 2024 an den neun Häfen umgeschlagen worden. Einen Rückgang verzeichneten Brake, Nordenham und Oldenburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 14.05.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Häfen Wilhelmshaven