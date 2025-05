Razzia bei "Reichsbürger": Bunker und Kriegswaffen entdeckt Stand: 14.05.2025 19:08 Uhr Die Polizei hat in Lohne (Grafschaft Bentheim) einen mutmaßlichen Reichsbürger der Gruppe "Vereinte Nation wenea" festgenommen. Er besaß umgebaute Kriegswaffen und vollautomatische Gewehre.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Fahnder Anfang Mai das Wohnhaus und ein Gewerbegrundstück des 57 Jahre alten Mannes durchsucht. Dabei fanden die Ermittler einen Bunker unterhalb der Gewerbehalle und eine erhebliche Menge Munition. Die Polizei rechnet den Beschuldigten nach bisherigen Erkenntnissen der Gruppe "Vereinte Nation wenea" zu. Dabei handelt es sich laut Bundesamt für Verfassungsschutz um eine Gruppe der "Reichsbürger".

Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz gegen den 57-Jährigen. Ein Richter hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Eine Untersuchungshaft wurde gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt, wie die Polizei mitteilte. "Reichsbürger" erkennen in der Regel die Bundesrepublik nicht an und wollen sich selbst verwalten. Erst am Dienstag hatte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Reichsbürger-Gruppe "Königreich Deutschland" verboten und vier Menschen festnehmen lassen.

