Schulbus kollidiert mit Zug: 16-Jährige außer Lebensgefahr Stand: 14.05.2025 12:49 Uhr Bei einem Unfall in Freistatt (Landkreis Diepholz) ist eine 16-jährige Schülerin schwer verletzt worden. Sie saß in einem Schulbus, der mit einem Zug kollidiert ist.

Der Unfall hat sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr ereignet, wie Thomas Gissing, Sprecher der Polizei Diepholz, dem NDR Niedersachsen bestätigte. Demnach hatte ein Güterzug den Kleintransporter auf der kaum befahrenen Strecke Diepholz-Sulingen erfasst. Im Schulbus haben neben dem Fahrer fünf Kinder gesessen. Die 16-jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher teilte am Mittwoch mit, dass sie wieder außer Lebensgefahr sei. Zwei weitere Kinder sowie der Fahrer des Schulbusses wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.05.2025 | 21:45 Uhr