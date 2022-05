Verkauf von Neun-Euro-Ticket in Niedersachsen gestartet Stand: 23.05.2022 14:33 Uhr Heute ist in Niedersachsen der Verkauf für das Neun-Euro-Ticket gestartet. Die Nachfrage ist groß. Doch es hakt an einigen Stellen.

Die Tickets für Juni, Juli und August sind unter anderem in Bussen, an Automaten in Bahnhöfen, in Kundenzentren der Verkehrsunternehmen und in Apps, wie beispielsweise der des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH), erhältlich. Die Umstellung sei ein Kraftakt gewesen, hieß es beispielsweise bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra. Normalerweise gebe es für vergleichbare Vorhaben eine Vorlaufzeit von mindestens mehreren Wochen, wenn nicht gar von mehreren Monaten.

Pendler sparen zum Teil Hunderte Euro

Im Hauptbahnhof Hannover gab es am Morgen keine langen Schlangen an den Countern. Bei einer Umfrage des NDR in Niedersachsen zeigte sich dort allerdings, dass viele Reisende das Neun-Euro-Ticket nutzen wollen. Pendler freuen sich darüber, dass sie in dieser Zeit zum Teil mehrere Hundert Euro für den Arbeitsweg einsparen. Einige wollen die Sonderfahrkarte auch nutzen, um Ausflüge zu unternehmen.

Server der Deutschen Bahn nicht zu erreichen

Wer es zum Start über die Seite der Deutschen Bahn versucht hat, bekam am Montag zeitweilig eine Fehlermeldung. Ob die Server der Bahn wegen des Ansturms von Kundinnen und Kunden in die Knie gegangen sind, konnte das Unternehmen bislang nicht sagen. Verantwortliche wollen heute bei einer Pressekonferenz in Berlin ein erstes Fazit zum Verkaufsstart des Neun--Euro-Tickets ziehen.

ProBahn rügt Sonderregelung an der Küste

An der Küste müssen Reisende aufpassen, dass sie nicht aus Versehen schwarz fahren, warnt der Fahrgastverband Pro Bahn. Auf der Strecke Bremen-Norddeich gibt es eine Sonderregelung. Viele Reisende aus dem Raum Osnabrück steigen demnach in Oldenburg in diese Verbindung um. Dort verkehrt ein Intercity, den Passagiere, vom Staat bezuschusst, zu Nahverkehrskonditionen nutzen können. Das Neun-Euro-Ticket gilt hier allerdings nicht. Die Nutzung des Regionalverkehrs werde unnötig verkompliziert, bemängelt ProBahn.

