Stand: 15.01.2019 21:03 Uhr

VW: Verfahren wegen Subventionsbetrugs eingestellt von Cathrine Lejeune

Das Ermittlungsverfahren gegen VW-Mitarbeiter wegen Subventionsbetrug ist mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mit. Über ein Jahr haben die Staatsanwälte ermittelt. Das Ergebnis: Nach deutschem Strafrecht sei der Sachverhalt nicht strafbar gewesen. Zudem sei für die vorgeworfenen Delikte bereits Ende 2016 Verjährung eingetreten. Auch wenn sich der Verdacht des Betrugs bestätigt hätte, hätte er strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden können.

VW: Subventionsbetrug nicht nachweisbar Niedersachsen 18.00 - 15.01.2019 18:00 Uhr Das Ermittlungsverfahren gegen VW-Mitarbeiter wegen Subventionsbetrug wurde aufgrund mangelnder Beweislage eingestellt. Die Delikte sollen außerdem bereits verjährt sein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kein hinreichender Tatverdacht

Die Staatsanwaltschaft vertritt die Meinung, VW habe die vergünstigten Kredite nicht mit unrichtigen oder unvollständigen Angaben erschlichen. Somit bestehe kein Straftatbestand des Subventionsbetruges. Seit Juli 2017 stand der Verdacht im Raum, VW habe öffentliche Kredite von der EU erhalten, um saubere Motoren zu entwickeln. Das Geld soll jedoch in den Motor geflossen sein, dessen Abgaswerte künstlich manipuliert wurden.

OLAF brachte den Stein ins Rollen

Zum Hintergrund: 2009 hatte VW vergünstigte Kredite in Höhe von 400 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank beantragt und genehmigt bekommen. Auflage: die Entwicklung eines umweltfreundlichen Dieselmotors. 2015 wurde die sogenannte Dieselaffäre bekannt. Die Anti-Betrugs Behörde der EU, kurz OLAF, warf VW vor, die Kredite unter Angabe falscher Informationen erschlichen zu haben. Die Motoren hätten nur dank Schummelsoftware die Abgastests bestanden. Unter den Vorzeichen hätte die Europäische Investitionsbank das Geld nie bewilligen dürfen, so OLAF. 2017 übergab OLAF die Akten der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig mit der Bitte um juristische Schritte.

Das Darlehen wurde zurückgezahlt

Im Übrigen habe es sich bei der Vereinbarung um ein verzinsliches Darlehen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gehandelt, das vertragsgemäß zurückgezahlt wurde, so die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Dies entkräfte ebenfalls den Betrugsvorwurf, da kein Schaden entstanden sei.

Weitere Informationen VW: Probleme bei neuer Abgas-Software für Diesel Bei Volkswagen gibt es Probleme bei der neuen Abgas-Software für 1,2-Liter-Diesel-Motoren des Typs EA 189. Die "Auffälligkeiten" seien bei internen Kontrollen entdeckt worden. (23.12.2018) mehr Gericht: Wenig Chancen für VW-Diesel-Kunden Das Oberlandesgericht Braunschweig hat erstmals im Rahmen des VW-Dieselskandals eine Schadenersatzklage eines Kunden verhandelt. Ein Urteil gibt es noch nicht - aber eine Tendenz. (18.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 15.01.2019 | 15:30 Uhr