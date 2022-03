VW-Konzern: Hohes Gewinnplus 2021 trotz Chipkrise Stand: 11.03.2022 20:33 Uhr Der Volkswagen-Konzern hat 2021 deutlich mehr verdient als 2020. Der Gewinn von Europas größtem Autobauer stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um fast 75 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro.

Wie die Wolfsburger am Freitagabend weiter mitteilten, legte auch der Umsatz nach den coronabedingten Absatzproblemen des Vorjahres zu. Er wuchs trotz geringerer Fahrzeugverkäufe um 12,3 Prozent auf rund 250,2 Milliarden Euro.

Der Volkswagen-Konzern verkauft erneut weniger Autos

Die Zahl der konzern- und weltweit an die Kunden übergebenen Fahrzeuge rutschte dagegen um 4,5 Prozent auf knapp 8,9 Millionen ab und sank damit im zweiten Jahr in Folge. Grund sind unter anderem Versorgungsengpässe mit Elektronik-Bauteilen. Auch nach den ersten beiden Monaten dieses Jahres meldete der VW-Konzern einen Rückgang der Auslieferungen - er ging um rund ein Sechstel auf 1,24 Millionen Wagen zurück. Allein im Februar dieses Jahres verkaufte Volkswagen rund 17 Prozent weniger Autos als vor einem Jahr. Die Kernmarke musste wegen fehlender Halbleiter einen Bestellstopp für Plug-in-Hybride verhängen. Die gesamte Toyota-Gruppe verkaufte 2021 etwa 10,5 Millionen Fahrzeuge und übernahm damit bezogen auf den Absatz wieder die weltweite Führung.

Für 2022 ist ein Plus bei den Auslieferungen geplant

In das Jahr 2022 geht der Volkswagen-Konzern mit großen Ambitionen. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll zwischen 7 und 8,5 Prozent liegen, wie das DAX-Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Bei den Auslieferungen plant VW nach zwei mageren Jahren mit Corona-Lockdowns und Chipmangel nun einen Zuwachs um 5 bis 10 Prozent. Die Prognose sei allerdings abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und seinen Auswirkungen auf die Lieferketten. Der Umsatz dürfte dieses Jahr zwischen 8 und 13 Prozent über dem Vorjahr liegen, hieß es.

Milliarden werden in Elektromodelle investiert

Vorstandschef Herbert Diess zeigte sich über die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs auf Energiepreise und Lieferketten besorgt. Er strebt vor allem eine höhere Produktivität und Effizienz im Konzern an. Parallel dazu steckt Volkswagen Milliarden in eigene Software und weitere Elektromodelle. Bis zum Jahresende könnte der Börsengang der profitablen Marke Porsche umgesetzt sein.

