Planeten in Wolfsburg geklaut - nur Jupiter hält die Stellung Stand: 04.08.2022 15:57 Uhr Wolfsburg ist aktuell um eine kleine Attraktion ärmer: Unbekannte haben sieben Skulpturen am sogenannten Planetenweg entwendet, der als Rundweg um den Allersee führt.

Die Anzeige ging am Donnerstag bei der Polizei in Wolfsburg ein, die Diebe sollen sich aber schon in der vergangenen Woche an den Skulpturen vergriffen haben, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Von den acht Himmelskörpern unseres Sonnensystems haben die Diebe nur einen einzigen stehen lassen - den Jupiter. Der "Planentenweg" bildete das Sonnensystem maßstabsgetreu in Größe der acht Planeten und ihrer Entfernung zueinander ab. Der zurückgelassene Jupiter ist zwar der größte Planet unter den "echten", in Wolfsburg ist aber auch er nicht größer als ein Tennisball. Warum ausgerechnet er zurückblieb, ist ungeklärt.

Bürgerstiftung schätzt den Schaden auf 30.000 Euro

Die Wolfsburger Bürgerstiftung, die den Planetenweg vor elf Jahren erst aus Spenden finanziert und anschließend installiert hat, schätzt den Schaden auf bis zu 30.000 Euro und will die Skulpturen wieder rekonstruieren lassen. Das sei aber nicht einfach, weil dafür wieder viele Menschen Geld spenden müssten. Außerdem sei es technisch sehr schwierig, die Skulpturen neu anfertigen zu lassen, sagte Udo Willi Kögler, Vorstand der Bürgerstiftung. "Das sind Spezialanfertigungen, und wir haben in Wolfsburg und Umgebung kaum jemanden, der so etwas kann."

