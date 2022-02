Umweltverbände kritisieren grünes EU-Label für Atomkraft Stand: 03.02.2022 09:14 Uhr Die EU-Kommission hat beschlossen, Atomkraft und Gas zumindest für eine Übergangszeit als nachhaltige Energieformen einzustufen. Umweltverbände in Niedersachsen üben heftige Kritik.

Der Vorsitzende der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Martin Donat, zeigte sich entsetzt. Aus seiner Sicht bremst der Beschluss der EU-Kommission den Umbau hin zu tatsächlich nachhaltiger Energie in ganz Europa aus. Ähnliches befürchtet der BUND Niedersachsen: Wenn weiter Geld in Atomkraft und Gasprojekte fließe, fehle es beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Atomkraft bleibe eine Hochrisikotechnologie und die Frage des Atommülls sei keineswegs geklärt, so der BUND-Landesvorsitzende Heiner Baumgarten.

VIDEO: Vor zehn Jahren: Letzter Castor-Transport nach Gorleben (6 Min)

BUND fordert Bundesregierung zur Klage auf

Auch Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) weist darauf hin, dass die Risiken der Atomenergie nicht unterschätzt werden dürften. Der BUND fordert die Bundesregierung auf, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vorzubereiten. Österreich und Luxemburg haben bereits angekündigt, gegen den Beschluss der EU-Kommission klagen zu wollen.

EU will bis 2050 klimaneutral werden

Hintergrund des Beschlusses ist das Vorhaben der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dazu will sie Atomkraft und Gas als nachhaltige Energieformen in ihre sogenannte Taxonomie aufnehmen. Sie soll Anleger dazu bringen, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Die Pläne der Kommission waren bereits im Vorfeld stark kritisiert worden. Deutschland sieht darin, zumindest was die Atomkraft anbelangt, einen falschen Weg.

