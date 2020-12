Umweltminister Lies will Schutz von Wölfen überprüfen lassen Stand: 26.12.2020 16:48 Uhr Beim Thema Wolf fühlt sich Niedersachsen von Bund und Ländern nicht genug unterstützt. Für bessere Abstimmung setzt Umweltminister Olaf Lies (SPD) auf ein wissenschaftliches Gutachten.

Der SPD-Politiker will damit klären lassen, ob Wölfe in Deutschland überhaupt noch so umfassend geschützt werden müssen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Allein in Niedersachsen gibt es derzeit 35 Wolfsrudel, dazu kommen noch einige Paare und Einzeltiere. Für Lies stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob Wölfe als Art noch so bedroht sind, dass sie weiter so umfassend wie bisher geschützt werden müssen.

Neue Bürgerinitiative: In Sorge vor Wölfen In der Lüneburger Heide leben die meisten der inzwischen 400 Wölfe in Niedersachsen.

Lies: Debatte um Wolfsabschüsse versachlichen

Um das zu klären, will Lies ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag geben. Das soll helfen, die Debatte um Wolfsabschüsse zu versachlichen. "Wir wollen den Wolf nicht gefährden. Aber der Umgang damit muss vernünftig geregelt sein und das muss man mit den anderen Bundesländern besser klären", sagte Lies NDR 1 Niedersachsen. Erst Anfang November hatten sich Niedersachsens Regierungsfraktionen darauf verständigt, dass Wölfe in Niedersachsen ins Jagdrecht aufgenommen werden sollen. Das Bundesumweltministerium erteilte dem Vorhaben allerdings eine Absage. Lies hatte zuvor angekündigt, dass Niedersachsen bei der Festsetzung einer Bestandsgrenze nicht auf den Bund warten, sondern ein eigenes wissenschaftliches Gutachten erstellen lassen werde.

Jäger unter Druck

Die seit fast zwei Jahren andauernde Jagd auf den Rodewalder Wolf ist derweil weiter erfolglos. Umweltminister Lies kritisiert, dass Jäger deshalb unter Druck gesetzt würden. Einige hätten Angst davor, dass ihre Namen veröffentlicht oder ihre Kinder beleidigt würden. Es sei aber wichtig und auch rechtlich erlaubt, den Rüden zu töten, weil der sein Jagdverhalten an seine Jungen weitergebe.

