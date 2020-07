Stand: 07.07.2020 12:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Live: Tonne stellt Szenarien für neues Schuljahr vor

Nach den Sommerferien soll in Niedersachsen der Unterricht in den Schulen wieder so normal wie möglich ablaufen - ohne Mindestabstand und mit den kompletten Klassen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Infektionszahlen stabil auf niedrigem Niveau bleiben. Für den Fall, dass sich das ändern sollte, hat das Kultusministerium unter dem Titel "Schule in Corona-Zeiten" verschiedene Szenarien vorbereitet. Die Details stellt Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) jetzt in der Landespressekonferenz vor. Im Anschluss daran informiert der Krisenstab wie gewohnt über die aktuelle Corona-Lage im Land. NDR.de überträgt beide Pressekonferenzen live und in voller Länge.

Mehrere verschiedene Szenarien

Die Szenarien für den Schulbetrieb reichen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen je nach Infektionslage vom Regelbetrieb bis hin zur Schließung und reinem Lernen zu Hause. Sollte sich die Corona-Lage verschärfen, dann ist wie derzeit ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling vorgesehen. Bei einem Corona-Massenausbruch würden die Schulen in der betroffenen Stadt oder dem betroffenen Landkreis sogar komplett geschlossen werden. Welche Variante greift, soll laut Kultusministerium rund zwei Wochen vor Ende der Sommerferien - also Mitte August - entschieden werden. Die einzelnen Szenarien werden den Angaben zufolge in umfangreichen Leitfäden aufgeschlüsselt und mit entsprechenden Handlungsanweisungen für die Schulen versehen. Damit sollen die Schulen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Planungs- und Handlungssicherheit erhalten.

Offene Fragen zur Risikogruppe und Ganztagsbetrieb

In der Pressekonferenz wird Tonne voraussichtlich auch auf die Frage eingehen, wie mit zur Risikogruppe gehörenden Lehrern und Lehrerinnen umgegangen werden soll. Wenn der Unterricht wieder voll anläuft, würde ein Ausfall dieser Pädagogen die Schulen vor große Probleme stellen. Noch unklar ist auch, wann der Ganztagsbetrieb wieder möglich sein wird. Priorität haben laut Tonne der Pflichtunterricht und die verlässliche Grundschule.

