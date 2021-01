Tonne appelliert an Lehrer: "Nähe in der Distanz schaffen" Stand: 06.01.2021 11:46 Uhr Der verschärfte Kurs in der Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Kitas und Schulen in Niedersachsen. Kultusminister Tonne bittet Pädagogen und Erzieher, Kontakt zu den Kindern zu halten.

Es sei gerade mit Blick auf die jüngsten Kinder wichtig, "Nähe in der Distanz" zu schaffen, wie Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in Hannover sagte. Die Grundschulen bekommen deshalb auch eine Sonderstellung: Sie starten in der kommenden Woche zunächst im Distanzunterricht - die Kinder bekommen Unterrichtsmaterial für zu Hause. Eine Woche später, ab 18. Januar, gehen die Grundschulen ins Wechselmodell. Dann wird in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule gelernt - auch, um den Kindern Kontakte zu anderen zu ermöglichen.

Distanzlernen an weiterführenden Schulen

Die Klassen der weiterführenden Schulen, in denen keine Abschlüsse anstehen, wechseln komplett in das Distanzlernen, so der Kultusminister. Das gelte auch für die berufsbildenden Schulen. Für Schüler der Jahrgänge 1 bis 6, die jeweils nicht in der Präsenzlerngruppe sind, soll es eine Notbetreuung geben. Die Regelungen sollen zunächst bis zum Ende des Schulhalbjahres am 29. Januar gelten.

"Niemand muss sich um Abschlüsse sorgen"

Abitur- und weitere Abschlussklassen werden vorerst im Wechselmodell unterrichtet. Tonne betonte am Mittwoch: "Niemand muss sich um Abschlüsse sorgen, die in diesem Jahr anstehen. Um es deutlich zu sagen: Kein Prüfling wird wegen Corona den Abschluss nicht bekommen." Das befreie Schülerinnen und Schüler aber nicht davon, zu lernen. Für Abiturienten sei weiter ein Zentralabitur geplant. Aber auch dezentrale Prüfungen seien denkbar, angepasst an die tatsächlichen Lerninhalte.

Kitas betreuen im Notbetrieb Hälfte der Kinder

Die Kitas in Niedersachsen stellen ab Montag auf Notbetrieb um, nur noch 50 Prozent der Plätze sind dann verfügbar. Sollte das nicht ausreichen, werde das Angebot erweitert, heißt es. Anspruch auf eine Notbetreuung haben dem Kultusministerium zufolge die Kinder, deren Eltern "in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse" arbeiten beziehungsweise bei Härtefällen, in denen Betreuung "zur Sicherung des Kindeswohls" erforderlich ist und "bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens einen Erziehungsberechtigten". Dabei appellierte Tonne an alle Eltern, die einen Anspruch haben, ihre Kinder am besten zu Hause zu betreuen.

Schülervertreter kritisieren Wechselmodell

Der Landesschülerrat hält die neuen Regelungen für unangemessen hart. "Das Wechselmodell hätte für den Infektionsschutz wohl ausgereicht", sagte der Vorsitzende Florian Reetz am Mittwoch. "Wir gehen mit dem Homeschooling das Risiko ein, Schüler langfristig zu verlieren und Rückstände unaufholbar zu vergrößern. Corona darf nicht zum Damoklesschwert ganzer Schullaufbahnen werden." Das Wechselmodell für Abschlussklassen und Abiturjahrgänge begrüßt der Landesschülerrat dagegen, es sei ein guter Kompromiss.

