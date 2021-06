Tests für Reiserückkehrer: Weil fordert Kontrollen Stand: 28.06.2021 16:42 Uhr Angesichts der als gefährlich eingestuften Delta-Variante drängt Niedersachsen auf strengere Regeln für Reiserückkehrer. Die Bundesregierung lehnt das strikt ab. Auch die Polizei ist skeptisch.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will, dass alle Menschen, die aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, negativ getestet sind. Kontrolliert werden sollen die Urlaubsrückkehrer an den Grenzen, wenn es nach Weil geht. "Ich glaube nicht, dass man tatsächlich jeden einzelnen, der einfährt, auch kontrollieren kann, ob er ein Testat hat", sagte Weil dem NDR Niedersachsen, "aber mit Stichproben kann ich mir das ohne Weiteres vorstellen. Wir haben in allen angrenzenden Ländern und auch in Deutschland zahlreiche Testzentren." Auch in Niedersachsen gebe es sehr großzügige Möglichkeiten, sich testen zu lassen. "Im Vergleich zu dem Risiko, das wir vermeiden müssen, ist es nur eine kleine Zumutung für all diejenigen, die wieder zurückkommen", so Weil.

Weil: "Die Bundesregierung muss aktiv werden"

Weil sprach sich dafür aus, Menschen, die mit dem Flugzeug, Zug oder Auto einreisen, zweimal zu testen - sofern sie nicht durchgeimpft sind. "Ich finde, die Bundesregierung muss da aktiv werden." Der SPD-Politiker unterstützt damit den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Auch die Regierungschefs von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen strengere Regeln für Reiserückkehrer. Bisher unterliegen nur Rückkehrer aus Risiko-, Hochrisiko- und Virusvariantengebieten abgestuften Testpflichten.

Bundesregierung lehnt Testpflicht ab

Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. Grenzkontrollen, wie sie im vergangenen Jahr zeitweilig eingeführt worden waren, seien "etwas sehr Hartes", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag. Sie sei der Meinung, "dass sich so etwas nicht wiederholen sollte". Auch der für den Grenzschutz zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht "momentan keine Veranlassung für stationäre Grenzkontrollen", wie ein Sprecher sagte. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte ebenfalls, es sei "zur Zeit keine Änderung der Einreiseverordnung" geplant.

GdP: "Zu wenige Bundespolizisten"

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist skeptisch. Grenzkontrollen durch die Bundespolizei? "Das ist kaum zu schaffen", sagt Andreas Roßkopf von der GdP. Zum einen gebe es zu wenig Personal, zum anderen, beispielsweise mit den Niederlanden, einen freien Grenzverkehr - da werde so gut wie gar nicht kontrolliert. Eine entsprechende Infrastruktur müsste also erstmal aufgebaut werden, heißt es.

