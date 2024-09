Nach Einschränkungen: 96-Fans sagen Demo in Braunschweig ab Stand: 20.09.2024 13:20 Uhr

Fans von Hannover 96 wollten am Samstag eigentlich durch die Braunschweiger Innenstadt marschieren. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilte, haben sie ihren Protest wieder abgesagt. Die Polizei hatte zuvor wegen Sicherheitsbedenken nur eine Kundgebung im Bereich des Braunschweiger Hauptbahnhofs genehmigt - offenbar zu wenig für die 96-Fans. Mit dem Protest wollten sie ein Zeichen gegen Auflagen des niedersächsischen Innenministeriums bei Fußballderbys setzen.

Niedersachsenderby: Auflagen und Boykott durch 96-Fans

Fanvertreter von "Hannovereint" hatten bereits angekündigt das kommende Derby in Braunschweig zu boykottieren. Der Eingriff der Politik in die Fankultur werde nicht akzeptiert und mitgegangen, so die 96-Fans. Auf Druck von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) wurden verschärften Maßnahmen im Braunschweiger Stadion ergriffen. Der Gästeblock darf nur etwa zur Hälfte gefüllt werden. Auch Fanmaterialien wurden verboten. In der vergangenen Saison hatte es beim Niedersachsenderby durch den Einsatz von Pyrotechnik und durch Vandalismus mehrere Verletzte gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Hannover Hannover 96