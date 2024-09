Stand: 20.09.2024 15:31 Uhr Lichterlauf in Göttingen: Tausende Läufer am Kiessee erwartet

Die Veranstalter des 8. Göttinger Lichterlaufs laden Läufer und Spaziergängerinnen am 21. September an den Kiessee ein. Sie sammeln dabei Spenden für den Verein "Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen". Der Göttinger Kiessee wird während des Laufs mithilfe von Lichtinstallationen ausgeleuchtet und von verschiedenen Musikgruppen musikalisch bespielt. Mehr als 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind an dem Tag vor Ort, erklärt Dagmar Hildebrandt-Linne, die Geschäftsführerin der Elternhilfe. Sie rechnet mit bis zu 5.000 Läuferinnen und Läufern. Jüngere Teilnehmende können von 18.45 bis 19.30 Uhr eine verkürzte Strecke laufen. Ab 19.45 Uhr ist die große Runde für die Erwachsenen freigeben, so das Organisationsteam des Lichterlaufs. Im vergangenen Jahr kamen beim Göttinger Lichterlauf rund 18.000 Euro Spenden zusammen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min