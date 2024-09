Stand: 20.09.2024 12:07 Uhr Mehr Schweinezucht in Ellringen? Gericht muss entscheiden

Das Verwaltungsgericht Lüneburg befasst sich am Freitag mit der geplanten Erweiterung eines Schweinestalls in Ellringen (Landkreis Lüneburg). Das Unternehmen Bundes Hybrid Zucht Programm GmbH (BHZP) möchte statt 1.200 Tieren künftig 6.300 Schweine in Ellringen unterbringen. Anwohner und Umweltschützer wehren sich schon seit Jahren gegen die Erweiterungspläne. Denn der Stall soll am Rande eines Landschaftsschutzgebietes entstehen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die Bebauungspläne wegen schwerer Planungsmängel bereits zweimal für unwirksam erklärt. Nun geht es am Verwaltungsgericht Lüneburg darum, ob ein neuer Anlauf erfolgversprechend sein könnte. Das Verwaltungsgericht Lüneburg muss entscheiden, ob die Schweinezuchtanlage Umweltauflagen zu Luft, Lärm und Boden erfüllen kann oder nicht. Auch mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser sind Thema. Eine Entscheidung soll bereits im Laufe des Tages getroffen werden.

