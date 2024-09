Stand: 20.09.2024 10:38 Uhr A27 zwischen Cuxhaven und Bremerhaven mehrfach gesperrt

Die Autobahn 27 soll ab der kommenden Woche mehrfach gesperrt werden. Der Grund dafür ist die Reparatur der Fahrbahn zwischen Cuxhaven und Bremerhaven. Betroffen ist der Bereich zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz in Fahrtrichtung Bremen, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung gilt montags, mittwochs und freitags jeweils vormittags ab 9 Uhr für maximal drei Stunden. Die Baumaßnahme an der Autobahn 27 dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Seit August wird laut Autobahn GmbH bei Nordholz ein Grabendurchlass erneuert. Auf der Fahrbahn, die an der Baustelle vorbeiführt, hätten sich Risse und Schlaglöcher gebildet, hieß es. Diese sollen während der Sperrung repariert werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.09.2024 | 09:30 Uhr