Stand: 20.09.2024 07:45 Uhr Autoknacker gefilmt: Polizei fasst Verdächtigen in Osnabrück

Ein oder mehrere Täter haben in den vergangenen drei Wochen fast 30 Autos in Osnabrück aufgebrochen. Die Scheiben der Wagen wurden eingeschlagen, um Bargeld, Wertsachen und andere Gegenstände zu stehlen, teilte die Polizei mit. Den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter haben nun Videoaufnahmen aus einem Parkhaus geliefert. Die Beamten nahmen einen 37-jährigen Verdächtigen fest. Unklar sei noch, für wie viele Taten der Mann in Frage kommt, so die Polizei. Die Ermittler hatten mehrfach die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten und Zeugen gesucht, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.09.2024 | 06:30 Uhr