Stand: 20.09.2024 11:02 Uhr Tasche in Rastede sorgt für Polizeieinsatz und Zugausfälle

Am späten Donnerstagnachmittag hat eine herrenlose Tasche am Bahnhof Rastede (Landkreis Ammerland) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen hatten offenbar drei Männer die Tasche auf dem Bahnsteig abgestellt und waren dann mit einem Zug weggefahren. Zeugen hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten zunächst einen gefährlichen Inhalt nicht zweifelsfrei ausschließen, hieß es. Die Bundespolizisten sperrten das Bahnhofsgelände deshalb ab. Auch der Zugverkehr wurde für rund zwei Stunden eingestellt. Nachdem Spezialkräfte und ein Spürhund für Sprengstoff nicht fündig wurden, gab die Polizei Entwarnung. In der Tasche befand sich demnach lediglich eine Kühlbox mit Lebensmitteln.

