Demos für das Klima: Proteste heute auch in Niedersachsen Stand: 20.09.2024 15:16 Uhr Die internationale Bewegung "Fridays for Future" (FFF) hat für heute erneut zum globalen "Klimastreik" aufgerufen. Auch in vielen niedersächsischen Städten sind Aktivisten auf die Straße gegangen.

Insgesamt knapp tausend Menschen haben in Hannover demonstriert, so die Schätzung der Polizei. Vier Kreuzungen waren mehrere Stunden gesperrt. In Oldenburg zählten Veranstalter und Polizei rund 500 Teilnehmende. Etwa 600 kamen laut Polizei in Bremen zusammen und rund 150 in Osnabrück.

Unter anderem diese Städte in Niedersachsen haben sich beteiligt:

Braunschweig

Buxtehude

Göttingen

Hannover

Hanstedt

Hildesheim

Holzminden

Lüneburg

Oldenburg

Osnabrück

Papenburg

Seesen

Stadthagen

Wilhelmshaven

Wolfsburg

Kritik von FFF: Ampel hat "Klimaschutzgesetz aufgeweicht"

"Fridays for Future" will mit der Aktion für "die Bekämpfung der Klimakrise und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas" demonstrieren. Die Klimabewegung ruft auch zum Protest gegen die Reform des Klimaschutzgesetzes auf, die der Bundestag im April beschlossen hat. "Während täglich neue Meldungen von Überschwemmungen, Stürmen und Bränden das Ausmaß der Klimakrise deutlich machen, hat die Ampel das von uns erkämpfte Klimaschutzgesetz aufgeweicht", kritisiert FFF. Um auf das Ausmaß der Klimakrise aufmerksam zu machen, finden und fanden in ganz Deutschland Demonstrationen statt.

Videos 6 Min "Fridays for Future" Niedersachsen feiert fünften Jahrestag Die Proteste von FFF waren Mitmach-Magnet für viele junge Menschen. Was ist daraus geworden? (17.12.2023) 6 Min

2,3 Millionen Menschen beim ersten "Klimastreik" 2019

Beim ersten globalen Klimaprotest im März 2019 hatten laut den Aktivistinnen und Aktivisten weltweit 2,3 Millionen Menschen demonstriert. Im September vergangenen Jahres gab es die Aktion zum 13. Mal: In Hannover zogen nach Polizeiangaben rund 3.300 Menschen durch die Straßen, "Fridays for Future" Hannover sprach von 6.000 Teilnehmenden. In Göttingen, wo sich insgesamt etwa 2.000 Menschen am Protest beteiligten, blockierten laut Polizei rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten sechs Zufahrtsstraßen zur City. Die Versammlungen in Niedersachsen blieben dabei nach Angaben der Polizei friedlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Klimaschutz