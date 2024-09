Stand: 20.09.2024 13:59 Uhr Flughafen Hannover: Boeing landet mit rauchendem Triebwerk

Am Flughafen Hannover hat es am Donnerstagabend einen Zwischenfall gegeben. Eine Boeing 737 der Airline Mavi Gök aus Antalya in der Türkei hat kurz vor der Landung Probleme mit dem Triebwerk gemeldet, sagte eine Sprecherin. Demnach waren 210 Passagiere an Bord der Maschine. Nach sicherer Landung auf der Südbahn habe die Flughafenfeuerwehr vom Hannover Airport Rauch am Triebwerk feststellen können. Die Feuerwehr habe die Maschine dann gesichert und auf eine Außenposition gebracht. Dort seien die Passagiere über eine Rettungstreppe ausgestiegen. Der Flughafen war bis Mitternacht gesperrt. Wegen der Sperrung mussten vier Flüge nach Hamburg und Paderborn umgeleitet werden.

