Stand: 20.09.2024 16:45 Uhr Rund Tausend Schüler und Lehrer bei Friedensgang in Oldenburg

Mit einem Friedensgang haben mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrum Technik und Gestaltung Oldenburg ein Zeichen für Frieden und Toleranz gesetzt. Zusammen mit Lehrkräften sind sie mit selbst gebastelten Bannern und Plakaten durch Oldenburg gelaufen. Zwei Gruppen sind am Freitag von den zwei Standorten des Bildungszentrums Richtung Pferdemarkt gestartet. Am Kundgebungsplatz an der Straßburger Straße enthüllten sie einen eigens gebauten Betonpfahl. Auf dem zwei Meter hohen Objekt stehen die Schlagworte Frieden, Freiheit, Toleranz und Vielfalt. Es soll ein Zeichen für den Frieden in der Welt und mit den Mitmenschen sein, sagte Schulleiter Gert Mora Motta.

