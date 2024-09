Stand: 20.09.2024 11:16 Uhr 88-jährige Seniorin hilft bei Festnahme von Trickbetrüger

In Stotel (Landkreis Cuxhaven) hat am Donnerstag eine 88-jährige Seniorin die Festnahme eines Trickbetrügers ermöglicht. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Frau einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Diese behaupteten am Telefon, dass die im Haus vorhandenen Wertgegenstände gesichert werden müssten. Die 88-Jährige glaubte dieser Schilderung jedoch nicht und informierte stattdessen die "richtige" Polizei. Als die alarmierten Beamten die Seniorin in ihrem Haus kurz darauf befragten, riefen die Betrüger erneut an. In Absprache mit der Polizei ließ sich die 88-Jährige daraufhin auf den geplanten Betrug ein und stellte eine Tasche mit den angeblichen Wertgegenständen vor ihre Haustür. Laut dem Sprecher erschien bereits wenig später einer der Täter, um diese abzuholen. Die Polizisten konnten den 41-jährigen Mann daraufhin festnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min