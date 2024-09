Stand: 20.09.2024 09:22 Uhr Bad Eilsen: Auto überschlägt sich und landet im Garten

Ein Tesla ist in der Nacht auf Freitag in einem Garten in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) auf dem Autodach gelandet. Die drei Insassen blieben bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Der 21-jährige Fahrer des Autos hatte am Ortsausgang beschleunigt und ist nach Angaben der Polizei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Auto sei erst gegen einen Bordstein gerutscht, habe sich überschlagen, einen Zaun und eine Hecke durchbrochen und sei schließlich auf dem Autodach in einem Garten liegen geblieben. An dem Auto entstand laut Polizei erheblicher Schaden. Die Feuerwehr prüfte noch, ob der Akku des E-Autos eine Gefahr darstellen könnte, gab aber Entwarnung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.09.2024 | 08:30 Uhr