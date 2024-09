Stand: 20.09.2024 09:44 Uhr Hildesheim sammelt Spenden für überflutete Partnerstadt in Polen

Die Stadt Hildesheim bittet um Spenden für die polnische Patenstadt Nysa. Die jüngsten Fluten in Osteuropa haben die Stadt schwer getroffen. Nach Angaben der Behörden seien in Nysa große Schäden durch das Hochwasser entstanden. Den Menschen fehle es an frischem Wasser, viele Menschen mussten in Vororte evakuiert werden. Der Wiederaufbau werde langwierig und teuer werden. Die Stadt Hildesheim möchte den Spendenaufruf der Stadt Nysa unterstützen und bittet um Spenden auf ein Solidaritätskonto.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim