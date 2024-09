Stand: 20.09.2024 13:56 Uhr Pkw überschlägt sich auf B4: Fahrer mit 2,92 Promille unterwegs

Viel Glück im Unglück haben am Donnerstagabend ein betrunkener Autofahrer und seine jugendlichen Fahrzeuginsassen bei einem Unfall auf der B4 im Landkreis Gifhorn gehabt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der 49-Jährige an der Abfahrt bei Wagenhoff wenden. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Audi. Der Wagen prallte zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und überschlug sich dann. Dabei erlitten der 49-jährige Fahrer und seine 15 und 16 Jahre alten Mitfahrer lediglich leichte Verletzungen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,92 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren.

