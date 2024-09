Stand: 20.09.2024 15:20 Uhr Unfall beim Ausparken in Rodewald: Elfjähriger schwer verletzt

Ein Elfjähriger ist am Donnerstagabend in Rodewald (Landkreis Nienburg/Weser) von einem Auto überrollt worden. Der Junge musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden, teilt die Polizei mit. Der Elfjährige aus Steimbke habe am Sportplatz in Rodewald vor einem parkenden SUV gesessen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 44-Jährige den Jungen beim Ausparken übersehen und mit dem Auto überrollt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

