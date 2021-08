Teams bieten Impfungen in Kirchen und auf Rastplätzen an Stand: 06.08.2021 10:52 Uhr Das Angebot an Corona-Impfstoff ist derzeit höher als die Nachfrage. Landkreise und Städte in Niedersachsen versuchen deshalb, die Menschen gezielt an gut besuchten Orten für eine Impfung zu gewinnen.

Meist sind mobile Teams in Bussen unterwegs. In Oldenburg und Osnabrück bieten sie quasi neben dem Einkauf Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Handelsketten wie Lidl, Edeka, Rewe und Thalia haben zudem angekündigt, die Impfkampagne mit Werbung und Impfangeboten unterstützen zu wollen. Auch Stadt und Region Hannover setzen auf dezentrale Impfangebote und suchen die Menschen in ihren Stadtteilen auf. Als Impfmobil dient ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr, der an Park-, Markt- und Spielplätzen Station macht. In der ersten Aktionswoche Ende Juli wurden im Stadtgebiet so zusätzlich 544 Menschen geimpft. In Göttingen konnten sich Passanten unter dem Motto "Shoppen, bummeln, impfen" an einem Sonnabend spontan von einem mobilen Team vor dem Alten Rathaus eine Spritze geben lassen.

Mobile Teams auf Street-Food-Festival und Stoppelmarkt

Der Landkreis Hameln-Pyrmont will Interessierten eine Corona-Impfung am Sonnabend während eines Street-Food-Festivals in Hameln schmackhaft machen, wie die Kreisverwaltung ankündigte. Auf eine Verknüpfung von Freizeitvergnügen und Corona-Schutzimpfungen setzt auch der Landkreis Vechta: Dort können sich Besucher am Sonnabend auf dem Stoppelmarkt-Gelände in Vechta impfen lassen. Landrat Herbert Winkel (CDU) hofft, dass dadurch besonders Familien und junge, noch unentschlossene Menschen erreicht werden.

Impfungen an Rastplätzen und in Kirchen möglich

Auch im Landkreis Rotenburg war gerade ein Impfbus unterwegs. Der Truck hielt unter anderem auf dem Rasthof Ostetal an der Autobahn 1 bei Sittensen, um insbesondere Fernfahrer zu impfen. In Delmenhorst können sich Kurzentschlossene nahezu jeden Freitag bei einer religiösen Gemeinschaft und in Kirchen impfen lassen. Ein mobiles Impfteam fährt abwechselnd Stationen in unterschiedlichen Stadtteilen an, wie ein Stadtsprecher sagte.

Auf dem Weg zum Stadion Impfung abholen

Und auch vor Fußballstadien gab es in Niedersachsen und Bremen schon Impfaktionen. So konnten sich Fans des VfL Wolfsburg, des VfL Osnabrück, von Eintracht Braunschweig und von Werder Bremen vor Heimspielen ihrer Mannschaften im Stadion-Umfeld impfen lassen.

