Tausende Corona-Impfdosen in Niedersachsen vernichtet Stand: 06.02.2022 10:06 Uhr Niedersachsens Kommunen haben in den vergangenen Wochen Tausende Corona-Impfdosen vernichtet. Sie hatten ihr Haltbarkeitsdatum überschritten.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in 30 Landkreisen und kreisfreien Städten. In 24 von ihnen wurden demnach Impfdosen vernichtet. Das Impf-Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern habe stark abgenommen, hieß es von den Kommunen.

Zu große Mengen Impfstoff bestellt

Im Dezember sei die Nachfrage noch hoch gewesen. Damals hatten die Impfstellen zeitweise mehr als 100.000 Corona-Impfungen pro Tag durchgeführt. Daher hätten Landkreise und Städte entsprechend große Mengen für den Januar geordert. Am vergangenen Donnerstag wurden landesweit lediglich 29.000 Dosen verabreicht, wie ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums mitteilte. Die Impfzentren und Impfteams werden die bestellten Dosen nicht mehr los, viele sind liegen geblieben und abgelaufen.

Nicht bestellte Sonderlieferungen kommen hinzu

Einige Landkreise gaben in der Umfrage auch an, nicht bestelltes Vakzin erhalten zu haben. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bekam Ende Dezember unangekündigt 3.000 Impfdosen, wie eine Sprecherin sagte. Andere Landkreise teilten mit, sie hätten Sonderlieferungen erhalten, die sich nicht an der Nachfrage orientierten, sondern an der Zahl der Einwohnenden.

Arztpraxen gut versorgt, Spende an Drittländer nicht zulässig

Viele Kommunen hätten sich darum bemüht, überschüssigen Impfstoff vor Ende der Haltbarkeit an andere Landkreise, Arztpraxen oder Apotheken weiterzugeben. Die rund 4.800 in die Impfkampagne eingebundenen Haus- und Facharztpraxen seien allerdings ausreichend mit Impfstoffen versorgt, heißt es vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen (KVN). Die Möglichkeit, Impfstoff an Drittländer zu spenden, hätten Länder und Kommunen rechtlich nicht.

Kommunen suchen Lösungen

Um die Vernichtung von Impfstoffen künftig zu vermeiden, wollen die Landkreise und kreisfreien Städte nachbessern. Zum einen sollen die Bestellmengen besser an die Bedarfe angepasst und gegebenenfalls Angebote verringert werden. Zum anderen wollen die Kommunen noch niedrigschwelligere Angebote schaffen, indem beispielsweise Impfteams aufs Land fahren wie im Landkreis Wesermarsch geplant.

Impfkampagne kommt nicht voran

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) haben bislang rund 58 Prozent der Menschen in Niedersachsen eine dritte Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Rund 75 Prozent sind den Angaben zufolge zweifach geimpft, etwa 78 Prozent einmal.

