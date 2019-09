Stand: 30.09.2019 09:37 Uhr

Sturm wirbelt Fahrpläne der Bahn durcheinander

Nachdem die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Niedersachsen wegen des Sturmtiefs "Mortimer" heute Morgen kurzzeitig komplett eingestellt hatte, sind einige Strecken inzwischen wieder freigegeben. Wie die Bahn via Twitter mitteilte, können zwischen Hannover und Bremen, zwischen Hannover und Hamburg sowie zwischen Hannover und Göttingen wieder Züge fahren. Die Strecken seien zum Teil als Vorsichtsmaßnahme gesperrt worden, sagte ein Bahn-Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Weil durch das Sturmtief Hindernisse wie herabfallende Äste die Oberleitungen hätten beschädigen können, seien die Züge in den Bahnhöfen zurückgehalten worden. Weiterhin gesperrt bleibe aber die Strecke von Hannover über Wolfsburg nach Berlin. Dort war ein Baum auf die Gleise gestürzt.

Sturmtief "Mortimer" entwurzelt Bäume 30.09.2019 09:45 Uhr Am Montag fegt das Sturmtief "Mortimer" über Norddeutschland. Viele Bäume halten den Böen nicht stand. Im Landkreis Oldenburg sind Bäume auf Fahrzeuge eines Autohauses gestürzt.







Baum stürzt in Oberleitung bei Eystrup

Ein umgestürzter Baum war am Morgen auch der Grund für die Sperrung der Bahnstrecke Hannover-Bremen. Bei Eystrup im Landkreis Nienburg hatte ein umgestürzter Baum die Oberleitung heruntergerissen. Ein ICE konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in die Äste, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach etwa zwei Stunden konnte der Zug mit rund 100 Fahrgästen evakuiert werden. Sie konnten in einen Ersatzzug auf der Gegenseite umsteigen. Die Bahn ruft Fahrgäste dazu auf, sich vor dem Antritt ihrer Reise auf der Internetseite der Bahn zu informieren, ob ihr Zug fährt.

Umgestürzte Bäume auch auf den Straßen

Auch auf den Straßen in Niedersachsen haben umgestürzte Bäume zu Feuerwehreinsätzen geführt, so beispielsweise in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sowie in Osnabrück. Probleme gibt es unter anderem an der Landesstraße 882 in Goldenstedt (Landkreis Vechta). Auch im Emsland laufen einige wetterbedingte Einsätze. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In Südniedersachsen behindert auf der B27 ein durch den Wind umgekippter Lkw den Verkehr. Die Verwaltung des Nationalparks Harz warnt vor dem Betreten der Wälder in dem Mittelgebirge, weil jederzeit Bäume umstürzen könnten. Auf dem Brocken wurden am Morgen Windgeschwindigkeiten von knapp 145 Kilometern pro Stunde gemessen.

