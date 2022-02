Sturm "Ylenia": Schulausfall in weiten Teilen Niedersachsens

Stand: 16.02.2022 20:50 Uhr

Wegen des Sturmtiefs "Ylenia" fällt am Donnerstag in zahlreichen Landkreisen und Städten in Niedersachsen der Unterricht aus. Betroffen sind allgemeinbildende und berufsbildenden Schulen.