Stufenplan: Handel und Gastronomie begrüßen Perspektiven Stand: 03.02.2021 17:54 Uhr Der Stufenplan der Landesregierung zur Regelung von Corona-Einschränkungen stößt in Gastgewerbe und Handel auf ein geteiltes Echo. Beide Wirtschaftszweige fordern Nachbesserungen.

"Die Orientierung ist gut, genauso wie die Öffnungsperspektive", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Rainer Balke am Mittwoch. Allerdings dürfe die Planung nicht zu einem Rückschritt im Vergleich zu den Lockerungen 2020 führen. Öffnungsmöglichkeiten müssten auch betriebswirtschaftlich Sinn für die betroffenen Unternehmen ergeben, forderte Balke. Als unsinnig bezeichnete er dagegen, die Sperrstunde um 23 Uhr, die bei einem Inzidenzwert unter 50 vorgesehen ist. Er frage sich, warum die Menschen dann gehen müssten, die vorher vielleicht stundenlang gemeinsam an einem Tisch gesessen hätten, so Balke.

Downloads Der Entwurf des Corona-Stufenplans aus Niedersachsen Mit diesem Entwurf geht das Land in die nächsten Bund-Länder-Beratungen bei Kanzlerin Merkel. Download (671 KB)

Handel will Konzept für Inzidenzwert über 50

Der Handel reagierte zurückhaltend auf den niedersächsichen Entwurf: "Es war überfällig, eine Perspektive aufzuzeigen", sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen am Mittwoch. Die Händler fragten sich aber, wie realistisch es ist, dass der Inzidenzwert schnell und dann auch langfristig unter 50 sinkt. Denn: Am Mittwoch zum Beispiel lag der Sieben-Tage-Wert in Niedersachsen bei 76,6. Der Handelsverband fordert deshalb ein Konzept, wie auch bei höheren Zahlen Lockerungen möglich sein könnten. Das sei mit strengen Vorgaben möglich, so Krack. Die Händler seien bereit, viel in Kauf zu nehmen, um endlich wieder öffnen zu dürfen.

Videos 5 Min Stufenplan für Niedersachsen: Wann sind Lockerungen möglich? Der Plan regelt den Umgang mit der Pandemie. Deutliche Lockerungen gibt es, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sinkt. 5 Min

Entwurf sieht strenge Vorgaben für Einzelhandel vor

Hintergrund: Nur unter Vorbehalt sieht der Stufenplan ab Stufe 3 zudem eine Öffnung des Einzelhandels vor. Diese werde es gegebenenfalls unter Auflagen geben, wenn eine entsprechende bundesweite Entscheidung getroffen werde. Erst bei einer Inzidenz unter 25 können Geschäfte dem Papier zufolge in jedem Fall mit Hygiene- und Abstandsvorgaben wieder Kunden empfangen. Ebenfalls erst in der Stufe 2 sollen laut Entwurf Bars wieder öffnen, Diskotheken und Clubs sogar erst in der niedrigsten Stufe 1 bei einer Inzidenz unter 10.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.02.2021 | 10:00 Uhr