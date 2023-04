Streit um Eierlikör-Slogan: Familienbetrieb siegt vor Gericht Stand: 27.04.2023 13:04 Uhr Es ging um fünfmal "Ei", zusammengefasst im Slogan "Ei, Ei, Ei, Ei, Ei", mit dem Eierlikörhersteller Nordik aus Horneburg im Landkreis Stade geworben hatte. Konkurrent Verpoorten war empört und zog vor Gericht.

Die Nähe zur seit Jahrzehnten geschützten Wortmarke "Eieiei" und dem Slogan "Eieiei Verpoorten" sei zu groß, so die Begründung des Spirituosenherstellers aus Bonn für die Klage, die am Donnerstag am Düsseldorfer Oberlandesgericht verhandelt wurde. Der Slogan der Jorker Brennerei sei daher als Rufausbeutung zu werten, meinten die Anwälte des Unternehmens. Die Richter sahen das jedoch anders: Einem Eierlikörhersteller könne nicht untersagt werden, auf den Grundstoff Ei hinzuweisen, erläuterte der Senatsvorsitzende Erfried Schüttpelz. Somit können nicht von einer Markenverletzung gesprochen werden. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Allerdings kann Verpoorten Beschwerde beim Bundesgerichtshof gegen die Nichtzulassung einlegen.

