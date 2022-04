Streckenausbau behindert Bahnverkehr in Niedersachsen Stand: 22.04.2022 08:03 Uhr Bahnreisende in Niedersachsen müssen in den kommenden Wochen mit Problemen rechnen. Die Deutsche Bahn baut ihr Streckennetz weiter aus, dadurch werden zeitweise einige Abschnitte gesperrt.

Betroffen ist etwa die Strecke zwischen Wunstorf (Region Hannover) und Bremen. Dort werden seit diesem Freitag bis Mitte Juni Gleise, Weichen, Signale und Oberleitungen erneuert. In der Folge fallen auf der Strecke Bremen über Hannover nach München einige ICE aus. Als Ersatz auf der Strecke Bremen-Hannover soll vorübergehend die ICE-Linie unterwegs sein, die normalerweise zwischen Karlsruhe und Stralsund fährt.

VIDEO: Vom Piloten zum Lokführer: Quereinsteiger gesucht (24.09.2021) (5 Min)

Verzögerungen auch im Regionalverkehr

Auch auf der Strecke Norddeich-Hannover und Bremerhaven-Hannover kann es Probleme geben. Betroffen sind dort die Regio-Linien. Zwischen Bad Zwischenahn sowie Osterholz-Scharmbeck und Hannover sollen die Züge teilweise später abfahren. Die Bahn weist daher daraufhin, dass Anschlusszüge in Hannover in der Folge nicht immer erreicht werden. Das Unternehmen rät Kunden, sich vor Fahrtantritt zu informieren, wie und wann die Züge genau fahren. Die geänderten Reisezeiten seien auch in die Buchungssysteme eingearbeitet, hieß es.

